Nach zweijähriger Corona-Pause findet der Silvesterlauf in Wetzendorf wieder großen Anklang. Über 80 Läuferinnen und Läufer gehen an den Start.

Wetzendorf - Nach der zweijährigen coronabedingten Pause ging es in diesem Jahr zum sportlichen Jahresabschluss in Wetzendorf wieder in die „Vollen“. Zum inzwischen 38. Mal hatte die Sportgemeinschaft (SG) ZW Karsdorf den Silvesterlauf organisiert. Als sportlicher Jahresabschluss gilt der Silvesterlauf mittlerweile als Kult-Termin in den Kalendern vieler Teilnehmer.