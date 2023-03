Tourismus in den Startlöchern - Womit Veranstalter An der Finne 2023 aufwarten

Der Märchenumzug in Bad Bibra mit rund 500 Darstellern wird auch in diesem Jahr einer der Höhepunkte in der Verbandsgemeinde An der Finne sein.

Bad Bibra - Der Tourismus zwischen Saale, Unstrut und Finne nimmt Fahrt auf in eine uneingeschränkte Saison, wie knapp 30 Anbieter aus Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungsbranche, Museen, Vereinen sowie dem Freizeit- und Erlebnisspektrum in der Tourist-Information der Verbandsgemeinde An der Finne in Bad Bibra in Wort und Bild präsentierten. Als Gastgeber des Treffens begrüßten Verbandsgemeindebürgermeisterin Monika Ludwig, Ina Sielaff, Leiterin der Tourist-Info, sowie Bad Bibras Bürgermeister Frederik Sandner nach dreijähriger Corona-Pause die Teilnehmer zu einem regen Austausch. Tourismus-Frühstück hieß, dass traditionsgemäß die Präsentation an einladend gedeckten Tischen bei Getränken und einem Imbiss stattfand.