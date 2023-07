In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Kösen ereignete sich am Montagabend ein Brand. Rettungskräfte stoßen in einer Wohnung auf einen Mann. Trotz Reanimation konnte nur dessen Tod festgestellt werden.

Toter nach Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kösen - Polizei ermittelt

Die Feuerwehr rückte am Montagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kösen aus.

Bad Kösen/cm - In einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Kösen ereignete sich am Montagabend ein Brand. Die Rettungskräfte wurden 22.41 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr fand daraufhin in einer Erdgeschoss-Wohnung einen Mann vor. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte schließlich nur dessen Tod festgestellt werden, sagt eine Polizeisprecherin auf Tageblatt/MZ-Nachfrage.

Die weiteren Mieter des Hauses konnten das Gebäude während der Löscharbeiten eigenständig verlassen. Die Identität des Toten ist derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt, mutmaßlich handelt es dabei um den Mieter der Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sowohl zur Brandursache als auch zur Todesursache des Mannes.