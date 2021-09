Top-Duell steigt in Nebra

Naumburg - Mit Lukas Poweleit, Torjäger des FC ZWK Nebra, der in dieser Woche unser Experte ist, blicken wir auf die zehn Partien der sechsten Runde des regionalen Tippspiels unserer Zeitung. Poweleit muss sich inzwischen in der Kabine schon mal die eine oder andere Frotzelei der Teamkollegen anhören. Er, der Goalgetter des Teams, liegt mit drei Treffern in der aktuellen Torjägerliste noch hinter seinem - eigentlich für die Defensive verantwortlichen - Kapitän Markus Konieczny, der schon vier Mal eingenetzt hat. „Das erhöht natürlich die Motivation, künftig noch besser zub treffen. Aber eigentlich ist es ja egal, wer die Tore erzielt. Hauptsache, wir sind erfolgreich“, sagt Lukas Poweleit.

Derzeit läuft es super bei den Unstrutstädtern: Sie liegen an der Tabellenspitze, punktgleich mit dem SC Naumburg II (je zehn Zähler nach vier Partien). „In der vergangenen Saison waren wir mit dem Ziel Aufstieg gestartet, und wir waren letztlich diesen hohen Ansprüchen nicht gewachsen“, blickt der 24-jährige Polizist zurück. In dieser Saison spiele man dagegen ohne Druck, einfach nur Fußball. „Man sieht, dass der Spaß zurückgekehrt ist und damit auch der Erfolg“, so Poweleit, der in Zingst, gleich hinter der Grenze zum Saalekreis, lebt.

Am Sonntag empfängt das ZWK-Team den Meisterschaftsfavoriten Blau-Weiß Bad Kösen. „Die Kurstädter spielen schon immer sehr körperbetont. Damit sind wir als junge Mannschaft nicht immer gut zurechtgekommen. Dieses Mal bin ich aber optimistisch, dass wir gewinnen können“, meint Lukas Poweleit, der auf einen 2:1-Sieg seiner Elf setzt.

LANDESLIGA: VfB Nessa - SC Naumburg. Nachdem die Domstädter auch ihren dritten Versuch, gegen Stedten ein Heimspiel zu gewinnen, in den Sand gesetzt haben (1:3) und damit erst einmal wieder im Niemandsland der Tabelle versunken sind (Platz sieben im Feld der zwölf Teams), ist natürlich auch der Kontakt zur Spitze erst einmal abgerissen. Am morgigen Sonnabend gastieren die Schützlinge von Trainer Matthias Krause nun zum Burgenlandderby beim punktgleichen Ranglistenachten, wo sie auch auf ihren Ex-Teamkollegen Thomas Proschwitz treffen werden. Gegen den VfB haben die Naumburger bisher noch nicht gespielt.

Lukas Poweleit tippt 1:4, Tageblatt/ MZ tippt 1:3.

LANDESKLASSE: BSC 99 Laucha - ESV Herrengosserstedt. In der Staffel 9 steht morgen ein weiteres Regionalderby an: Die auf Rang vier liegenden Glockenstädter (zwei Siege, ein Remis, eine Niederlage) empfangen den ESV, der vor Wochenfrist mit dem 2:1-Erfolg gegen den SSC Weißenfels II die ersten Punkte der Saison eingefahren und damit die „rote Laterne“ abgegeben hat. Da werden die Gäste sicher etwas Selbstbewusstsein getankt haben, wenngleich der BSC nicht nur wegen des Heimvorteils als Favorit in diese Partie gehen dürfte, sondern auch vor dem Hintergrund, dass er zuletzt den bisherigen Spitzenreiter Braunsbedra auf dessen Platz mit 2:0 bezwungen hat. Bemerkenswert auch: Dabei blieben die Lauchaer im dritten von vier Landesklasse-Spielen ohne Gegentreffer.

Lukas Poweleit tippt 2:0, Tageblatt/ MZ tippt 2:1.

FC RSK Freyburg - SG Spergau. Nach ihrer erneuten Pleite in einem Gastspiel beim 1. FC Zeitz (Bilanz nun: null Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen/inklusive Pokal) haben die Jahnstädter jetzt Heimrecht gegen die aktuell ebenfalls mit einer ausgeglichenen Saisonbilanz registrierten Spergauer. Während die RSK-Elf mit je zwei Siegen und Niederlagen auf Platz fünf liegt, rangiert das SG-Team auf Position sieben. Da in den Reihen der Gäste einige Spieler mit Verbandsliga-Erfahrung kicken (zum Beispiel David Schrahn, Sebastian Schlorf), sind die Platzherren gewarnt. Freyburgs nun alleinverantwortlicher Trainer Steffen Giese hofft, dass sich die Personalsituation in seinem Team etwas entspannt.

Lukas Poweleit tippt 0:2, Tageblatt/ MZ tippt 1:2.

KREISOBERLIGA: FC ZWK Nebra - Blau-Weiß Bad Kösen. Dass die Nebraer ihren vermeintlichen „Angstgegner“ Eintracht Profen zu Hause mit 7:0 vom Platz fegen würden, damit hatte am vergangenen Sonntag wohl niemand gerechnet. Nun erwarten die Unstrutstädter als Tabellenführer mit breiter Brust den selbst ernannten Aufstiegskandidaten aus der Kurstadt. Zuletzt standen sich beide Teams - da die folgenden drei angesetzten Partien jeweils Corona zum Opfer fielen - vor fast zwei Jahren gegenüber. Damals siegten die ZWK-Kicker in Nebra mit 3:2, nachdem sie zuvor fünf Meisterschaftsspiele gegen die Bad Kösen nicht gewonnen hatten (zwei Remis, drei Niederlagen).

Lukas Poweleit tippt 2:1, Tageblatt/ MZ tippt 2:2.

SV Kretzschau - Naumburg II. Die SCN-Reserve ist Nebras Co-Spitzenreiter und gastiert am Sonntag bei den noch sieglosen Kretzschauern. Bislang trafen beide Kontrahenten drei Mal aufeinander - immer siegten die Domstädter mehr oder weniger deutlich (4:2 und 2:0 beim SVK sowie 8:1 in Naumburg.

Lukas Poweleit tippt 2:3, Tageblatt/ MZ tippt ebenfalls 2:3.

Lossa/Rastenberg - TSV Großkorbetha. Die Eintracht/Union-Kombination gewann ihre beiden letzten Kreisoberliga-Heimspiele gegen den TSV (2:1, 2:0), nachdem es zuvor eine Niederlage gegeben hatte (1:3). Großkorbetha ist mit neun Punkten aus vier Partien Dritter, die länderübergreifende Spielgemeinschaft mit drei Zählern aus drei Begegnungen Sechster der Rangliste.

Lukas Poweleit tippt 2:4, Tageblatt/ MZ tippt 2:1.

SV Mertendorf - TSV Tröglitz. „Kellerfußball“ ist am Sonntag im Wethautal angesagt, wo das nach drei ausgetragenen Partien noch punktlose Schlusslicht den Tabellenvorletzten empfängt, der einen Zähler auf dem Konto hat. Als Motivation könnte den Mertendorfer ein Blick auf ihre Heimbilanz gegen die Tröglitzer (zwei Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage) dienen. Allerdings holte der TSV seinen bislang einzigen Punkt bei der SCN-Reserve.

Lukas Poweleit tippt 2:2, Tageblatt/ MZ tippt 2:1.

KREISKLASSE: Mertendorf II - SV Kaiserpfalz. Von den drei Kreisklasse-Partien, die in dieser Woche Bestandteil unseres Tippspiels sind, scheinen nur bei jener am Sonnabend in Mertendorf die Gäste die größeren Erfolgsaussichten zu haben. Die Kaiserpfälzer reisen als Tabellendritter mit sechs Zählern (aus drei Matches) im Gepäck an, während die SVM-Reserve noch punktlos und damit Tabellenletzter der Staffel 1 ist.

Lukas Poweleit tippt 1:2, Tageblatt/ MZ tippt ebenfalls 1:2.

Reinsdorfer SV - Baumersrodaer SV II. Betrachtet man die bisherige Punktspielbilanz zwischen diesen beiden Kontrahenten (11/3/0), müsste man schon viel Mut aufbieten, um auf die Gäste zu setzen. Zumal die Reinsdorfer nach zwei Niederlagen zum Saisonstart ihre letzten beiden Partien gewonnen haben und aktuell Vierter sind. Die BSV-Zweite, die inzwischen offiziell ohne Kooperationspartner Burgscheidungen antritt, hat bislang vier Zähler aus vier Spielen geholt.

Lukas Poweleit tippt 4:1, Tageblatt/ MZ tippt 3:1.

SG ZW Karsdorf - Germania Schönburg/Possenhain. Neben Tabellenführer Naumburg III (fünf Spiele, fünf Siege, an diesem Wochenende nicht im Einsatz) sind die Germania-Kicker das einzige Team der Staffel ohne Punktverlust. Wie Karsdorf haben sie sechs Zähler auf dem Konto, aber zwei Spiele weniger ausgetragen.

Lukas Poweleit tippt 2:0, Tageblatt/ MZ tippt 1:2.