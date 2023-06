Ein Mann verlor am Samstag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste eine Fußgängerin. Diese starb.

Tödlicher Unfall: Fußgängerin in Naumburg überfahren

Naumburg/DUR - Eine Fußgängerin ist am Samstag in Naumburg bei einem Unfall gestorben. Nach Angaben der Polizei wurde sie in der Weißenfelser Straße von einem Auto erfasst.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 79-jähriger Autofahrer, der in Richtung Wethau unterwegs war, von der Fahrbahn ab und fuhr auf den linksseitigen Gehweg. Dort erfasste der Mann die Fußgängerin, die durch den Unfall verstarb.

Der Autofahrer wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Weißenfelser Straße wurde bis 13.45 Uhr voll gesperrt.