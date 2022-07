Tochter missbraucht, Kinderpornos gehortet

Halle/Naumburg - Dass er nicht der fürsorgliche und besorgte Vater ist, für den sich ein Naumburger ausgibt, quittierte ihm am Mittwoch die 14. Große Strafkammer am Landgericht Halle. Während des letzten Prozesstages hielt ihm vor allem die Staatsanwältin in einem detaillierten Plädoyer den Spiegel vor. Für sie, die Nebenklage und die Strafkammer bestand nach dreitägiger Beweisaufnahme kein Zweifel mehr, dass der 36-Jährige vielmehr ein Vater ist, der seine Tochter in drei nachweisbaren Fällen sexuell missbraucht und zudem eine unvorstellbare Menge an digitalen Kinder- und Jugendpornos besessen hat. Dafür soll, laut noch nicht rechtskräftigem Urteil, der nicht vorbestrafte Mann für zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter.

