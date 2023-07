Naumburg - Svajunas Kairis’ Familie kann man getrost als handballverrückt bezeichnen. Der Coach des Drittliga-Aufsteigers HC Burgenland, der als Aktiver für Granitas Kaunas in der Champions League und im ehemaligen EHF-Pokal gespielt hat, fährt drei- bis viermal pro Woche von seinem Wohnort in der Nähe von Köthen nach Plotha zum Training. Und auch sonst dreht sich im Leben des Pädagogen (fast) alles um Handball. Und diese Leidenschaft hat er an seine beiden Kinder vererbt. Diese wandeln - ziemlich erfolgreich - auf seinen Spuren.

Bronze und beste Spielerin

Während der in Aschersleben geborene Sohn Kajus jetzt nach den Sommerferien bereits als Zwölfjähriger von der HG Köthen in die Nachwuchsakademie des SC DHfK Leipzig wechseln wird, macht Tochter Gerda Kairyte bereits international auf sich aufmerksam. Bei der EHF Championship der U19 in der vergangenen Woche im heimischen Litauen gewann sie die Bronzemedaille und wurde zudem zur besten Spielerin des Turniers gewählt! „Ich bin unglaublich stolz. Sie hat dort tolle Leistungen gezeigt“, freute sich der Papa. Die 18-Jährige, die vor dem Umzug ihrer Eltern nach Deutschland in Kaunas das Licht der Welt erblickt hat, spielt noch mindestens eine Saison für den Frankfurter HC. „Sie kommt jetzt in die 13. Klasse und wird im nächsten Jahr dort ihr Abitur ablegen. Was danach kommt, wird man sehen“, sagt Svajunas Kairis. Die starken Leistungen in ihrem Heimatclub von der Oder, mit dem sie das Final Four der A-Jugend-Bundesliga erreicht hat, und im litauischen Nationalteam haben freilich Begehrlichkeiten anderer Vereine geweckt. Leipzig oder Halle könnten Gerdas nächste Schritte auf der Karriereleiter heißen.

Der Torwarttrainer des HC Burgenland, Michal Galia (r.), und dessen Bruder Martin bereiten die Mädchenauswahl ihres Heimatlandes Tschechien auf die U-16-EM vor. (Foto: Galia)

International aktiv ist derzeit auch der Torwarttrainer der HCB-Männer, Michal Galia. Zusammen mit seinem Bruder Martin, der als Nationalkeeper mit Tschechien an vier Welt- sowie sieben Europameisterschaften teilnahm und mit dem TBV Lemgo den EHF-Pokal gewann, bereitet er die weibliche Jugend-Nationalmannschaft seines Heimatlandes auf die U-16-EM vor.

Vier Treffer gegen Island

Sogar auf Einsätze bei einer Weltmeisterschaft kann indes ein ehemaliges Talent des HC Burgenland hoffen: Julius Drachau, der inzwischen das Trikot des SC Magdeburg trägt und in der kommenden Saison mit dem Juniorteam des frisch gebackenen Champions-League-Siegers bei den Männern zu den HCB-Konkurrenten in der 3. Liga, Staffel Nord-Ost, gehören wird (wir berichteten), ist für das abschließende Trainingslager der deutschen Auswahl vor der U-19-WM in Kroatien nominiert worden. Das Camp findet noch bis zum 26. Juli in Kaiserau statt.

Die letzten Testspiele vor den Welttitelkämpfen hatte die von Emir Kurtagic trainierte deutsche Mannschaft beim Nations Cup in Lübeck bestritten. Einer 21:27-Niederlage zum Auftakt gegen Island folgten dort optimistisch stimmende Siege gegen die Niederlande (35:24, in dieser Partie erzielte Drachau zwei Tore) und Island (43:30, vier Treffer). Bei der WM werden Drachau und seine Teamkollegen in ihrer Vorrundengruppe G in Opatija zunächst auf Saudi-Arabien (am 2. August) sowie auf die USA (3. August) und Argentinien (5. August) treffen.