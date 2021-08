Tiertransporter gerät in gefährliche Schieflage

Bei einem Unfall auf der Verbindungsstraße von der B 88 in Richtung Prießnitz ist auf regennasser Fahrbahn ein Tiertransporter von der Straße abgekommen und in Schieflage geraten. Zuvor war er mit einem Sattelzug kollidiert.

Prießnitz - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf der Verbindungsstraße von der B 88 in Richtung Prießnitz gekommen. Gegen 11 Uhr war ein Transporter, der erst kurz zuvor aus dem dortigen Stall 32 junge Kälber geladen hatte, auf regennasser Straße in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzuges erkannte die Situation und versuchte noch im letzten Moment auszuweichen. Dennoch kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Dabei wurde der Sattelzug stark beschädigt. Der Tiertransporter hingegen geriet in den Straßengraben und in deutliche Schieflage. Zum Glück trugen beide Fahrzeugführer keine Verletzungen davon, wie Rettungsdienst und Notarzt feststellen konnten. „Personen wurden nicht verletzt“, bestätigte am Nachmittag ein Sprecher des Polizeireviers.

Amtstierärztin Dr. Andrea Krüger-Roethe verschafft sich einen Überblick über die Tiere, die sich im Transporter befinden. (Foto: Behrens)

Um ein Umkippen des Tiertransporters zu verhindern und die Kälber aus ihrer misslichen Lage befreien zu können, leisteten die Freiwilligen Feuerwehren Prießnitz, Bad Kösen und Naumburg sowie die Agrargesellschaft Prießnitz mit Technik Hilfe. Gleichzeitig wurden durch die Polizeibeamten in Absprache mit Kreisbrandmeister Silvio Suchy weitere Maßnahmen eingeleitet, um auch den verunfallten jungen Kälbern schnell zu helfen. Ebenfalls vor Ort war die Amtstierärztin des Burgenlandkreises, um jedes einzelne Tier zu begutachten. Bis auf fünf Kälber konnten alle anderen Tiere gerettet werden.

Eine besondere Bewährungsprobe bestand Jasmin Köhler mit dem Einsatz. Die erste Gruppenführerin der Bad Kösener Wehr hatte erst kürzlich erfolgreich ihre Prüfung abgelegt, um diese Position übernehmen zu können.