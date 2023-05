Reinsdorf - Selbst lässt er sich an jenem Vormittag nicht blicken. Biber sind in der Dämmerung und nachts aktiv. Doch ihre Spuren in der Landschaft sind markant und finden sich schnell: angefressene Baumstämme, „Rutschbahnen“ an den Ufern von Flüssen und Bächen - und Dämme. So auch am Schmoner Bach, der im Ziegelrodaer Forst entspringt und bei Reinsdorf in die Unstrut fließt. Der Bach bildet den Auftakt der Gewässerschau des Unterhaltungsverbands Untere Unstrut.

