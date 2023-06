Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Um Sorgen braucht sich Ute Hanold keine Sorgen zu machen. Die ehrenamtliche Leiterin des Tierheims und zugleich Vorsitzende des Tierschutzvereins Saale-Unstrut als Träger hat genug davon, wenngleich sie die Hoffnung nicht aufgibt. Ein Lichtblick der vergangenen Zeit: der Flohmarkt-Marathon und dessen Erfolg. An acht Wochenenden in den vergangenen Monaten konnten sich Tierbesitzer mit gut erhaltenem Second-Hand-Tierbedarf zum Schnäppchenpreis eindecken und gleichzeitig etwas Gutes für die Einrichtung tun. Zuletzt hatte zudem ein Tierfreund, der gleichzeitig Flohmarkt-Händler ist, Dinge aus seinem Bestand zum Verkauf übergeben. „Das war eine schöne Aktion. Wir konnten einiges an Publikum mobilisieren. Allein zum letzten Flohmarkt haben wir rund 380 Euro einnehmen können“, blickt die Tierheimchefin zurück. „Und was noch nicht weg ist, wollen wir in einer Nachlese nach dem Kirschfest noch verkaufen.“ Interessenten seien indes auch darüber hinaus gern gesehen. Die Sachen können bei einem Besuch in einem Vorraum des Tierheims in Augenschein genommen werden; vielleicht auch jene hübsch-bunten Strümpfe, die eine Frau gestrickt und dem Tierheim zur Verfügung gestellt hat, wie Ute Hanold erzählt.