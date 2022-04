„Thank you for the music“

Whitney Houstons Welthit „I will always love you“ meisterte Sängerin Felicitas während des Scheunenkonzerts in Bucha mit Bravour.

Bucha - Es war für alle eine lange Durststrecke, doch nun konnten sie endlich wieder in Bucha zusammenkommen: die Thüringer Band Project unplugged aus Arnstadt und ihr Buchaer Publikum. „Wir wollen aber heute das Wort mit C nicht nennen, was uns in dieser gefühlt unendlich langen Zeit auf Abstand gehalten hat, aber nicht im Herzen“, da sei man sich immer nah geblieben, begrüßte Organisatorin und Managerin Ilka Langenhan die gut 200 Konzertgäste im Wirtschaftshof der Ackerbaubetrieb Klein GbR.