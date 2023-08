Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg/Bad Bibra - Am frühen Abend des 17. Juli 2021 steht ein 20-Jähriger am Straßenrand zwischen Bad Bibra und Golzen neben seinem brennenden Audi Q5. Er hat Brandwunden an Armen und Beinen, kann aber selbstständig per Handy um Hilfe rufen, die alsbald eintrifft. Eine spätere Reha trägt dazu bei, dass er am gestrigen Dienstag, also zwei Jahre später, recht unversehrt wirkend als Angeklagter im Saal des Naumburger Amtsgerichts sitzt.