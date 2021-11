Testpflicht in Gaststätten, Heimen, Kultur- und Sportstätten

Situation in Krankenhäusern „noch stabil“. Ältere erhalten Brief mit Hinweis zur Booser-Impfung.

Naumburg - Fast alle Nachbarlandkreise sind auf den Inzidenz-Karten wieder im dunklen Bereich, und so ist es kein Wunder, dass sich auch im Burgenlandkreis die Lage verschärft. Und das nicht vorrangig, weil in dieser Woche zwei weitere Todesfälle (82 und 85 Jahre alt) zu beklagen waren. Nach 154 sowie 87 Neuinfektionen in den vergangenen zwei Tagen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 233. Zwar ist das „nur“ knapp die Hälfte des Höchstwertes von 509 im Januar, doch für Götz Ulrich nicht nur Grund für eine kurzfristige Pressekonferenz, sondern auch, um diverse Maßnahmen anzukündigen. Und zwar solche, die auch das Land mit einer neuen Verordnung plant, nur „wäre uns das aufgrund der Infektionslage zu spät“, und man verschaffe sich so mindestens „eine Woche Vorlauf“, so Ulrich.

33 Patienten werden stationär behandelt

Die aktuelle Lage: Neben der Inzidenz ist auch die „Hospitalisierungsrate“ (Corona-Neuaufnahmen in Krankenhäusern binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) zu beachten. Diese beträgt im Burgenlandkreis nun 10,1 und liegt damit fast doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Die momentan 33 stationär behandelten Covid-19-Patienten, davon drei auf der Intensivstation, führten aber noch nicht zu einer außergewöhnlichen Belastung, wie Dezernentin Ariane Körner sagte: „Die Lage in den Krankenhäusern ist noch stabil.“ Auch, weil klar festzustellen ist, dass geimpfte Menschen deutlich seltener mit schweren Verläufen zu kämpfen haben. Die Quote der Ungeimpften betrage 80 Prozent. Ähnlich sieht es bei der allgemeinen Inzidenz aus. Die der Ungeimpften liegt bei 471, die der Geimpften bei 79. Nicht hilfreich (um nicht zu sagen beschämend) ist daher die niedrige Quote der vollständig Geimpften von 60,64 Prozent im Kreis. Dass sich aber auch Immunisierte anstecken (und das Virus weitergeben) können, hat Einfluss auf die neue Strategie des Landrates.

Testpflicht: Ab kommenden Montag muss jeder Nicht-Geimpfte/Nicht-Genesene, der einen Gaststätten-Innenraum, ein Kino, ein Theater oder eine Sportveranstaltung im Burgenlandkreis besuchen will, einen aktuellen negativen Test vorweisen. Theoretisch möglich ist es, die Tests mitzubringen und vor Ort unter Aufsicht zu absolvieren. Zudem habe die Verwaltung sichergestellt, dass es im Kreis genügend Testkapazitäten, auch an Wochenenden, gibt. Ab kommenden Mittwoch neu: In Pflegeheimen muss sich jeder (ob geimpfte oder ungeimpfte) Mitarbeiter oder Besucher täglich testen, „damit wir gar nicht erst Infektionen einschleppen“, so Götz Ulrich. Am Weißenfelser Kugelberg gebe es derzeit mit 20 Infektionen (zwölf Bewohner, acht Mitarbeiter, wobei fast alle geimpft sind) einen größeren Ausbruch. Testen müssen sich ab kommenden Mittwoch auch alle Mitarbeiter in Schulen - egal ob geimpft oder nicht und zwar zweimal pro Woche. Diesen Rhythmus wolle man auch für die Kinder beibehalten, so Ulrich.

3.000 Menschen haben Auffrischungsimpfung

Dritt-Impfung: Erst reichlich 3.000 Menschen haben im Landkreis eine Auffrischungsimpfung erhalten. Um diesen Wert zu erhöhen, hat der Landrat einen Brief an alle Bürger im Alter ab 70 Jahren geschrieben; in Anlehnung an die derzeit gültige Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Darin ruft er nicht nur zum „Boostern“ auf, sondern beschreibt auch, wo es möglich ist: bei den meisten Hausärzten, im Impfbus, dessen Route dem Schreiben beigelegt ist, sowie im Landratsamt montags, mittwochs und freitags von 10 bis 15 Uhr und zwar, wie bei den Impfbussen, ohne Termin. Sollte die Stiko ihre Empfehlung auf 60plus erweitern, werde er weitere Briefe verschicken, so Ulrich.