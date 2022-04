Terrassen-Schwimmbad in Nebra rüstet sich für die Saison

Nebra - Still ist es im Terrassen-Schwimmbad von Nebra. Kein lustiges Gekreische oder Lachen in den Wasserbecken. Der Wind weht kalt auf der Altenburg. Aber erstes Vogelgezwitscher ist bereits zu hören. So ist es für Schwimmmeister Karsten Könnicke und sein Team an der Zeit, das Freibad aus dem Winterschlaf zu holen. Die Vorbereitungen für die kommende Saison stehen an. Doch, wie Könnicke berichtete, sei er auch im Winter über mit dem zweiten Schwimmmeister Marco Drese stets im Bad beschäftigt. Denn nach der Badesaison ist vor der Badesaison.