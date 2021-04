termin: Schlossgeschichte

Den archäologischen Forschungen auf Schloss Goseck widmet sich das nächste Mittwochsgespräch. Hans-Georg Stephan von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg erzählt, wie sich die Anlage von der frühmittelalterlichen Burg zum mittelalterlichen Benediktinerkloster und zum neuzeitlichen Schloss entwickelt hat. Dazu lädt das Oberlandesgericht am 30. Mai ab 18 Uhr in Saal 525 ...

Heute soll an dieser Stelle über Elliot berichtet werden. Und über seinen großen Verlust. Der Junge ist nicht einmal zwei Jahre alt und muss dieser Tage fest die Zähne zusammenbeißen und ganz tapfer sein. Denn wenn der Schmuseteddy samt Schmusetuch abhanden kommt, kann schon einmal die Welt zusammenbrechen. Schließlich kennen sich Knirps und Plüschtier schon von Anfang an. Das hellblaue Spielzeug wurde dem Kind im Krankenhaus Naumburg quasi in die Wiege gelegt als erstes Geschenk. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und kuscheln miteinander. Der Bär hilft beim Einschlafen, und auch - Verfechter der Kniggschen Lehre schauen jetzt bitte mal weg - beim Popeln in der Nase. Dies erzählte Mutti Manja Herrmann dem Wenzel. Nichts tröstet, nicht einmal die Spielzeugfeuerwehr, die Elliot so liebt. Der Teddy muss wieder her. Wer ihn zwischen Herrenstraße und Schönburger Straße oder im Umfeld gesehen hat - bitte unter 03445 / 2 30 78 10 melden.

IHR WENZEL