Telefonbetrüger erfolgreich: Opfer überweist vierstellige Geldsumme

Hohenmölsen/Zeitz - Erneut sind Einwohner im Burgenlandkreis von Betrügern angerufen worden - in einem Fall hatten sie sogar Erfolg. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt, ist demnach ein Hohenmölsener von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert worden. Dem Betroffenen sei im Gespräch vorgegaukelt worden, dass dessen Computer gehackt wurde. Dabei soll es auch zur Nennung von Kontodaten gekommen sein. Am Freitagnachmittag zeigte der Mann dann bei der Polizei an, dass eine vierstellige Summe von seinem Konto abgebucht worden ist.

In Zeitz wiederum war ein Betrüger nicht erfolgreich, hatte es aber am Freitag mit einer besonders widerwärtigen Masche versucht. Er erzählte einer Angerufenen, dass deren Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht hätte und nur die Zahlung einer Kaution die drohende U-Haft für diese abwenden könne. Zu einer Geldzahlung ist es glücklicherweise aber nicht gekommen.

Die Polizei nimmt die beiden Fälle erneut zum Anlass zu warnen und bei Telefonanrufen Vorsicht walten zu lassen: „Geben Sie keine persönlichen Daten an Unbekannte preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, und beenden Sie solche Telefonate.“