Energieversorger EnviaM warnt vor Betrügern - Falsche Mitarbeiter am Telefon

Das Energieunternehmen EnviaM registriert durch Kundenhinweise immer mehr betrügerische Anrufe. Was man beachten sollte.

Naumburg/nt/mz - Das Energieunternehmen EnviaM warnt vor betrügerischen Telefonanrufen. Zurzeit seien von Kunden vermehrt Telefonate gemeldet worden, bei denen sich unseriöse Anrufer als Mitarbeiter der Bundesnetzagentur oder des Verbraucherschutzes ausgeben.

Diese würden versuchen, an Kundendaten wie Zählernummer sowie Zählerstand, Vertragsnummern und andere persönliche Daten zu gelangen. Im Folgenden würden Stromlieferverträge mit anderen Energiedienstleistern abgeschlossen.

Betrug per Anruf - EnviaM rät Kunden zu Vorsicht

EnviaM rät seinen Kunden grundsätzlich davon ab, sensible Vertragsdaten auf mündlichem Wege weiterzugeben. Bei einem solchen verdächtigen Anruf solle das Gespräch am besten sofort beendet werden, so der Versorger.

Seien Kunden bereits Opfer der Betrugsmasche geworden, sollte Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Wurde bereits einem neuen Stromliefervertrag zugestimmt, könne dieser binnen zwei Wochen widerrufen oder angefochten werden.