Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Einen fliegenden Wechsel hat Karen Winkler-Scharf dieser Tage hingelegt: Arbeitete sie am 16. August noch im „KiEZ Sebnitz“ - dem in Ostsachsen gelegenen Kinder- und Erholungszentrum „An der Grenzbaude“ -, öffnete sie nur einen Tag später ein neues Kapitel in ihrer beruflichen Laufbahn: Seit dem 17. August gehört sie zum Team des Theaters Naumburg und ist nunmehr Theaterpädagogin, Dramaturgin und die Frau für die Öffentlichkeitsarbeit in einer Person. Das klingt nach einem großen Packen an Aufgaben und in der Tat ist ihr Terminkalender bereits bestens gefüllt. „Ich bin ein Arbeitstier“, sagt die 55-Jährige mit einem Schmunzeln. Glücklich ist sie, nach neun Jahren ans Theater zurückgefunden zu haben. „Und ich habe nichts verlernt, es war gleich alles wieder da“, sagt sie voller Freude.