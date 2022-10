Tausende TWN-Kunden in der Grundversorgung müssen eine Verdoppelung auf 77,55 Cent schlucken

Naumburg - Die Folgen der Energiekrise treffen nun auch immer mehr Naumburger mit Wucht. Während die Tarifkunden der Technischen Werke (TWN) weiter auf die angekündigte (aber noch nicht final kalkulierte) Preiserhöhung für den 1. Januar warten, bekamen diejenigen, die sich in der Grundversorgung befinden, in dieser Woche schon Post. Und das Schreiben hat es in sich! Ein Überblick:

Wie stark steigen die Preise?

Zum 1. Dezember erhöht sich die Kilowattstunde Erdgas im Grundpreistarif von bisher 11,59 auf dann 23,21 Cent. Krasser noch sieht es beim Strom aus: Hier zahlt man in der TWN-Grundversorgung derzeit noch einen Arbeitspreis von 36,45 Cent. Zum 1. Dezember erfolgt aber auch hier mehr als eine Verdoppelung auf dann 77,55 Cent pro Kilowattstunde Strom!

Wer ist betroffen?

Wie Sabrina Bertl, die Interims-Geschäftsführerin der Technischer Werke auf Anfrage von Tageblatt/MZ sagt, gingen die Schreiben an rund 1.200 Gas- und 6.000 Stromkunden. In der Grundversorgung befinden sich viele Menschen, die erst kürzlich zu den Technischen Werken gewechselt sind. Sei es, weil sie vor der Preiserhöhung anderer Anbieter flohen oder weil sie eine neue Wohnung, ein neues Haus bezogen haben. Denn in die günstigeren Tarife kommen sie nicht mehr herein, da diese von den TWN - wie von vielen anderen Anbietern auch - derzeit nicht mehr neu angeboten werden.

Was ist die Ursache für die Preiserhöhung?Natürlich ist diese in der allgemeinen Energiekrise zu finden, zudem in der Rolle der TWN als Grundversorger. Man ist gezwungen jeden Wechselwilligen aufzunehmen. Allein aus Bad Kösen rechnet Sabrina Bertl derzeit mit 1.000 neuen Kunden, die aus explodierten Tarifen der Konkurrenz in die Grundversorgung wechseln wollen. „Das Problem: Diese neuen Kunden konnten damals bei der Beschaffung von Strom und Gas von uns nicht einkalkuliert, und für diejenigen muss nun tagesaktuell teuer nachgekauft werden“, so Bertl. Eines aber will sie klarstellen: Der TWN-Skandal Ende Dezember 2021, als zu wenig Energie eingekauft worden war, habe mit der aktuellen Situation nichts mehr zu tun. „Diese Versäumnisse wurden relativ zügig ausgemerzt.“

Was bedeuten die nun angekündigten Erhöhungen für den Geldbeutel der betroffenen Kunden?Eine enorme Belastung. Das steht fest. Für eine seriöse Beispielrechnung gibt es laut Sabrina Bertl aber noch zu viele Unbekannte. Wie genau wird der gesenkte Mehrwertsteuersatz angewendet? Wie wird sich der angekündigte Gaspreisdeckel der Bundesregierung auswirken? Viele Fragen seien hier noch offen. „Wir können nur jedem raten, zu uns ins Kundenbüro zu kommen, damit eine individuelle Lösung gefunden werden kann“, so Bertl. Die Anpassung der Abschläge, die Vereinbarung von Raten, Möglichkeiten zum Energiesparen - die Palette ist groß, auch wenn sie die starke Mehrbelastung nur leicht abfedern wird. Und wer gar nicht zahlen kann? Bertl: „Ja, wir werden es sicherlich mit einem hohen Maß an Forderungsausfällen zu tun haben.“

Was kann ich als Verbraucher noch tun?Natürlich auf den üblichen Vergleichsportalen im Internet nach einer Alternative suchen. Die Chance auf einen Glücksgriff ist jedoch gering, da es sich - wie gesagt - nicht um ein TWN-spezifisches Problem handelt. Ansonsten: Energie sparen und auf weitere Hilfen durch den Bund hoffen. Bertl: „Es wundert mich sowieso, warum bundesweit der Gaspreis und dessen Folgen so viel und der Strompreis vergleichsweise wenig Beachtung erhält.“

Wie werden sich die Preise entwickeln?Die Jackpotfrage. Es gibt Experten, die eine Beruhigung auf den Energiemärkten prognostizieren. „Meine persönlichen Einschätzung ist aber eine andere. Wir werden auch Ende 2023 vor einer angespannten, wenn nicht verschärften Lage stehen“, sagt Sabrina Bertl. Für die TWN-Kunden wird es in rund drei Wochen noch mal spannend. Dann dürften die neuen Preise ab 1. Januar für all diejenigen in den diversen Sondertarifen publik werden. Doch auch für die Grundversorgung wolle man noch mal nachkalkulieren. Glücklich ist da, wer einen langfristig gültigen Vertrag abgeschlossen hat. Aber Vorsicht! „Diese werden wir uns jetzt auch genau anschauen und gucken, ob es sich im Einzelfall tatsächlich um eine Preis-Garantie handelt“, sagt Sabrina Bertl.