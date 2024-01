Seitdem sie sich in ein niedliches Häkel-Püppchen „verliebte“, hat Birgit Kunze aus Taugwitz viele ähnliche Exemplare geschaffen. Sie erreichen immer wieder auch spezielle Anfragen.

Taugwitz - Als man zur Festrede anlässlich ihres 60. Geburtstages im Jahr 2022 anhob, fühlte sich Birgit Kunze in einem Detail besonders gut erkannt: Sie habe sich, so hieß es, über all die Jahre ein Hobby bewahrt: das Häkeln nämlich.