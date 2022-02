Tatort Naumburg: 35-Jähriger steht kurz vor Anklage wegen sexuellen Missbrauchs

Halle/Naumburg - Wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sitzt ab Donnerstag, 3. Februar, ein Mann im Landgericht Halle auf der Anklagebank. Dem im April 1986 Geborenen werden insgesamt acht Straftaten vorgeworfen: sexueller Missbrauch von Kindern in sieben Fällen, davon in drei Fällen schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, sowie sexueller Missbrauch von Jugendlichen in einem Fall.

Der Angeklagte soll sich im Zeitraum von Frühjahr/Sommer 2011 bis Ende 2016 in Naumburg und im hessischen Nentershausen an der im September 2002 geborenen Schwester seiner Ehefrau vergangen haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts. Der Angeklagte hat die Taten durch seinen Verteidiger bestreiten lassen. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. (jak)