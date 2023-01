Unbekannte gelangen mit Gewalt in die Verkaufsstelle der Tankstelle in Neujanisroda.

Neujanisroda - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Neujanisroda in den Verkaufsraum einer Tankstelle eingebrochen. Sie zerstörten ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeit.

Dort stahlen sie laut Polizeiangaben eine geringe Menge an Tabakwaren. Zum Schaden machte die Polizei keine Angaben. (ag)