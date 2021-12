Talent aus Karsdorf: Vince wieder ein Renner

Karsdorf/Halle - Comeback gelungen: Nachdem er gut ein Jahr lang wegen körperlicher Beschwerden infolge eines Wachstumsschubs nur eingeschränkt trainieren konnte, ist der aus Karsdorf stammende Nachwuchsturner Vince Renner nun erfolgreich auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt. Der 14-Jährige schickt sich also an, unter Deutschlands Turn-Hoffnungen wieder ein sprichwörtlicher „Renner“ zu werden.

Nachdem die Ärzte im Spätsommer das ersehnte grüne Licht erteilt hatten, gab der Karsdorfer beim Deutschlandpokal in Schwäbisch-Gmünd seinen Wiedereinstand. Weil er allerdings lediglich fünf der sechs Geräte-Disziplinen bestritt - das Bodenturnen ließ er aus Gründen der Belastungssteuerung noch aus -, ging Vince Renner als Einzelstarter an den Ablauf. „Mit 54,25 Punkten an fünf Geräten hat er einen tadellosen Mehrkampf hingelegt. Was mich besonders freut: Trotz langer Pause trat Vince so nervenstark wie gewohnt auf“, lobte Coach Sven Sixtus vom Leistungsstützpunkt Halle, wo Renner trainiert.

Dessen Gefährten, darunter der gleichfalls aus Karsdorf nach Halle gewechselte Travis Pichler, kamen in der Teamwertung der Altersklasse 13/14 derweil auf dem Bronzerang ein. „Damit bin ich generell sehr zufrieden“, befand Trainer Sixtus. Er verwies jedoch darauf, dass gerade Travis Pichler durch Wackler am Boden und erst recht durch folgenschwere Patzer am Pauschenpferd, die zum „Abwurf“ führten, ein deutlich besseres Mehrkampfergebnis verschenkt habe. „Er hätte sonst allemal im Punktebereich seines Teamgefährten Elias Jaffer, der im Einzel-Klassement Zweiter wurde, landen können.“

Apropos Platz zwei: Der stand für die Equipe des SV Halle auch nach dem Finale der Nachwuchs-Bundesliga im Dezember zu Buche. Auch wenn die beiden Karsdorfer beim abschließenden Kräftemessen der Wettkampfserie in Neu-Ulm krankheitsbedingt nicht mit von der Partie waren, bildeten sie auf dem Weg zu Silber wichtige Stützen der Mannschaft - Travis bei drei Einsätzen, Vince zumindest bei einem. Diesjähriger Nachwuchs-Bundesliga-Champion wurde das „Turn-Team Nord“ aus dem Landesverband Niedersachsen.

Das Jahr 2022 wird für die Talente Renner und Pichler vor allem im Zeichen von Wiedererlangung respektive Festigung und Ausbau ihres Kaderstatus stehen. „Wenn ich mir die gleichaltrige Konkurrenz anschaue, sehe ich Travis von seinem Potenzial mindestens unter den Top 6 und Vince unter den Top 10 in Deutschland“, schätzt Sven Sixtus ein, der seine Schützlinge zum Jahreswechsel in die Hände seines neuen Trainer-Kollegen Zoltan Szabó übergeben wird. Letzterer blickt wie Sixtus auf eine eigene sportliche Vergangenheit in der deutschen Turn-Bundesliga zurück und war zuletzt in Linz (Österreich) tätig.

Zu den Wettkampfhöhepunkten im kommenden Jahr zählen unter anderem der Junior-Team-Cup Ende April in Berlin und ein U-16-Länderkampf im November. „Es wäre top, wenn sich die Jungs dafür qualifizieren“, hofft Sixtus.