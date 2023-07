Das erste Augustwochenende ist traditionell ein wichtiger Termin für hiesige Weingüter, die dann nicht nur zeigen, wie die guten Tropfen entstehen. Zahlreiche Weingüter beteiligen sich am 5. und 6. August an der Aktion.

Freyburg - Der Sommermonat August wird traditionell mit den Tagen der offenen Weinkeller und Weinberge eingeläutet. Am ersten Wochenende des Monats, am 5. und 6. August, gewähren die Winzer an Saale und Unstrut, an den Mansfelder Seen um Höhnstedt sowie an der Weinroute Zeitz und in Thüringen, wie und wo ihre Weine entstehen und was sie so besonders macht.

Auf dem Programm stehen Verkostungen, Führungen in Weinberg und -keller sowie Musik. „Im Mittelpunkt steht der Weingenuss, denn Wein schmeckt bekanntlich dort am besten, wo er angebaut wird. Neugierige Weinfreunde nutzen die Chance, den Wein am Ort seiner Entstehung zu probieren. Gleichzeitig erfahren sie im persönlichen Kontakt viel über die Leidenschaft der Winzerfamilien zu ihren Produkten“, so Sandra Polomski-Woithon vom Weinbauverband Saale-Unstrut.

Die Tage der offenen Weinkeller und Weinberge bieten Weinfreunden die Möglichkeit, die Vielfalt der Weine an Saale und Unstrut zu entdecken. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Zugleich entführen mehrere Wanderungen in die hiesige Landschaft, die geprägt wird von Weinberghäuschen, den malerischen Flusstälern und dem Terrassenweinbau.

Das Qualitätsweinanbaugebiet Saale-Unstrut erstreckt sich auf einer Fläche von 830 Hektar in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Über 50 Rebsorten sind heimisch, die meist trocken ausgebaut werden. Der Anbau wird in Steil- und Terrassenanlagen betrieben. Wärmeinseln in den Flusstälern sorgen für ein mildes Mikroklima. Die Sonne scheint etwa 1.600 Stunden im Jahr. Mit rund 500 Millimeter Niederschlag jährlich zählt die Weinbauregion zu den niederschlagsärmsten in Deutschland. Die durchschnittlichen Erträge liegen bei 56 Hektoliter pro Hektar.