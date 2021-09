Tabak in Naumburg erbeutet, in Reinsdorf Solarpaneelen gestohlen

Naumburg/Reinsdorf/Wippach - Tabakwaren im Wert von etwa 4.000 Euro sind bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Naumburger Rosa-Luxemburg-Straße gestohlen worden. In der Nacht zum Sonntag hatten bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und waren so in den Innenraum gelangt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In Reinsdorf ist hingegen am Sonnabendvormittag der Diebstahl von Solarpaneelen aus einer Lagerhalle bemerkt worden. Bislang unbekannte Täter hatten diese zuvor gewaltsam geöffnet. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm Ermittlungen auf.

Ein Schaf- und ein Ziegenbock sind von einem Grundstück in Wippach gestohlen worden. Dazu wurde der Maschendrahtzaun beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizei 300 Euro. (ag)