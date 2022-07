Symbolischen Schlüssel überreicht

Saubach - Als amtierende Schulleiterin ist Daniela Noth bereits seit dem 1. August vorigen Jahres - dem Beginn des neuen Schuljahres - in der Sebastian Kneipp-Grundschule Saubach eingesetzt. Am vergangenem Donnerstag erhielt sie nun ihre offizielle Bestellung in dieser Funktion durch das Landesschulamt Sachsen-Anhalt. Dafür reiste eigens aus Halle die zuständige Schulfachliche Referentin Kerstin Orlick an So führte sie nun vor Ort die Amtseinführung von Daniela Noth im Beisein ihres Mitarbeiter-Teams durch.

