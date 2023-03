Fußball: Gelungenes Debüt in der Regionalliga Bayern

Der aus Reinsdorf stammende Stürmer Ricky Bornschein bestritt nach seinem Wechsel vom Oberligisten Blau-Weiß Zorbau nun sein erstes Spiel für die Fürther U23 in der Regionalliga Bayern.

Fürth/Reinsdorf - Solch ein Stürmer hatte im Portfolio noch gefehlt. Deshalb holte die Spielvereinigung (SpVgg) Greuther Fürth in der Winterpause den Reinsdorfer Ricky Bornschein in ihre U-23-Mannschaft, die in der Regionalliga Bayern gegen den Abstieg kämpft. Bornschein hatte mit 16 Hinrunden-Toren für den hiesigen Oberligisten Blau-Weiß Zorbau für Furore gesorgt und sich damit für höhere Aufgaben empfohlen.