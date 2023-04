Registerprobe in der Wenzelskirche: Mit Martin Herchenröder übt Sarah Johnson, Orgelstudentin aus Rochester, am Spieltisch der Hildebrandt-Orgel für das „Composing the Future“-Konzert, das Sonnabendabend erklingt.

Naumburg - Passanten konnten gestern auf ihrem Weg entlang der Naumburger Wenzelskirche die unmittelbare Zukunft hören. Am Spieltisch der berühmten Hildebrandt-Orgel übten derweil vier Orgelstudenten bis in die späten Abendstunden fleißig für das Konzert „Ghost Music – Composing the Future“, für das sich am morgigen Samstag, 29. April, zu 19.30 Uhr die Pforte der Stadtkirche eintrittsfrei öffnen wird.