Störenfried bricht Nachbarn die Nase

41-Jähriger dreht in seiner Wohnung Musik laut auf und attackiert jenen Mann, der um Ruhe bittet.

Nachbarschaftstreit wegen zu lauter Musik landet in Naumburg vorm Strafrichter.

Naumburg - Seine Bitte an einen Nachbarn, die bis auf die Straße schallende Musik leiser zu stellen, wurde ihm mit einer gebrochenen Nase, Rippenprellungen und Hämatomen quittiert. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der laut Musik hörende Nachbar im Amtsgericht Naumburg angeklagt und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das Leben hinter Gittern ist ihm nicht fremd, saß er doch schon des Öfteren wegen verschiedener Straftaten ein. Zusammengerechnet verbrachte er vier Jahre und sieben Monate in Haft.

In der Anklage hieß es nun, dass, nachdem der Nachbar an der Haustür geklingelt und zu verstehen gegeben hatte, der Mann solle die Musik leiser stellen, der 41-Jährige am 9. April vergangenen Jahres wie eine Furie auf den Nachbarn losgegangen sein soll, wobei dieser hinfiel. Mindestens einmal trat der Angeklagte dem auf dem Fußweg liegenden Mann ins Gesicht - mit einem Stahlkappenschuh. Hätten andere Nachbarn nicht eingegriffen, hätte der Angeklagte sein Opfer totgeschlagen, wie aus einem Ermittlungsprotokoll hervorging.

Ähnlich berichtete es der einst Verletzte vor Gericht. Allerdings hatten die Prozessbeteiligten sich in Geduld üben müssen, bis der über die Anschrift eines Suchttherapiezentrums vom Gericht geladene Mann auf dem Zeugenstuhl saß. Er war bei Aufruf noch daheim, wie die Anwesenden von einer als Zeugin gehörten Nachbarin erfuhren. So wurde die Polizei auf den Weg geschickt. Die Beamten klingelten den säumigen Zeugen aus dem Bett, brachten ihn ins Amtsgericht und verabschiedeten sich wieder.

Nein, er sei nicht zum 17. März, sondern zum 17. April - wohlgemerkt ein Sonntag, sogar Ostersonntag -, geladen worden, erklärte er mit schwerer Zunge dem Richter. Für die Zeugenaussage sollte er in Absprache mit der Einrichtung seine Entzugstherapie unterbrechen dürfen. Aus der Unterbrechung war aber längst ein Abbruch geworden, wie er erklärte. Als er den Heimweg wieder antreten durfte, war das dem nicht ganz nüchternen Zeugen nicht möglich und dem Amtsrichter wiederum zu gefährlich, ihn in diesem Zustand allein gehen zu lassen. So forderte er für den Zeugen erneut Polizisten an, die ihn sicher nach Hause chauffierten.

Alles andere als nüchtern war einst auch der Angeklagte. Mit gut zwei Promille Alkohol im Blut war er damals auf seinen Nachbarn losgegangen. Unumwunden gab er zu, was ihm vorgeworfen wurde. Allerdings könne er sich nicht selbst an die Tat erinnern. Er stütze sich auf das, was ihm einstige Zaungäste später erzählt hatten.

In das noch nicht rechtskräftige Urteil wurde auch ein Urteil vom April 2021 mit einbezogen. Damals war er zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er 2020 an einem Sommertag einem Naumburger auf der Straße unvermittelt in den Rücken gesprungen war und später bei zwei weiteren Begegnungen Polizisten beleidigt und angegriffen hatte.