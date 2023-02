„Stochern im Nebel“ - Warum Stadträte nicht wissen, wie viel Geld in der Stadtkasse ist

In Naumburg wissen die Stadträte nicht, wie viel Geld tatsächlich in der Stadtkasse ist. Denn die Jahre 2019 bis 2022 sind noch nicht abgerechnet.

Naumburg - Stadtrat Felix Böcker (CDU) hatte es schon in den Haushaltsdebatten der Vorjahre angesprochen. Doch nie in der Deutlichkeit wie am Montagabend im Finanz- und Vergabeausschuss. Er werde „richtig sauer“, der Rat werde „um sein Budgetrecht gebracht“, „die ganze Herangehensweise“ sei „völlig inakzeptabel“. Und Böcker bekam Unterstützung von Ralf Schleife (CDU), der vom „Stochern im Nebel“ sprach.