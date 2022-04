Stilvoll im Klassenraum: Wie Neuntklässler der Freien Schule Benimmregeln lernen

Naumburg - Essen im Unterricht? Eigentlich ein höchst unhöfliches Verhalten. Doch am Montag wurde in der Freien Schule „Jan Hus“ in Naumburg groß aufgetischt, und zwar gerade zum Zweck des Erlernens der Benimmregeln. Wo liegt welches Besteckteil? Wo gehören die Unterarme am Tisch hin? Darf man Brot, wenn es zur Vorspeise gehört, mit den Fingern zum Mund führen. Das alles bekamen die Mädchen und Jungen der 9a im Rahmen eines Projekttages von Lutz Mokros, seines Zeichens Inhaber einer Tanzschule, beigebracht.