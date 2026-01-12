Handel in Naumburg Sternenbäck-Bäckerei modernisiert Filialen: Was geplant ist und wann es wieder Brötchen gibt

Die Sternenbäck-Großbäckerei saniert aktuell ihre Filiale am Naumburger Lindenring. Und auch am zweiten Standort in der Domstadt steht bald ein großes Vorhaben an.