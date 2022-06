Steinere Troika: Schloss, Dom und Novalis' Geburtsort

Was Jörg Kowalski noch vorhat und welche Planungen es gibt.

Goseck - Gut 35 Jahre ist es her, als Jörg Kowalski auf dem Gosecker Schlosshof stand. Damals musste das Weinbergfest ausfallen, weil der Dachreiter herunterzustürzen drohte. Bei den Sicherungsarbeiten halfen seinerzeit auch die Höhlenforscher aus Naumburg und Weißenfels. Der Mann war Anfang 30 und hatte ein Studium zum Bauingenieur in Weimar und dann eines der Denkmalpflege an der Technischen Universität Dresden hinter sich.