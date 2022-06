Welche Entdeckungen er bei seinem Arbeitseinsatz in der Kirche gemacht hat.

Nebra - „Restauratorische Staubabnahme, so würde ich diese Arbeit nennen“, sagte Roland Thrän. Er ist seit Anfang August in der Nebraer Stadtkirche St. Georg in ehrenamtlicher Arbeit damit beschäftigt, zwei prunkvolle Epitaphe aus Nebraer Sandstein vom Staub der Jahrhunderte zu befreien. Oft, wenn Roland Thrän mit seiner Frau Kirchenkonzerte besucht hatte, war ihm der unschöne graue Schleier über den barocken Kunstwerken - das größere datiert auf 1671, ist fast fünf Meter hoch - aufgefallen.