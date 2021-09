Startschuss im „Turbinenhaus“ für neuen Lebensabschnitt

Naumburg - „Es erwartet Sie eine ebenso spannende wie interessante Ausbildung auf einem für Sie hoffentlich immer sonnigem Weg. Aber es wird auch Abschnitte geben, die nicht so leicht zu bewältigen sind, mit Kopfsteinpflaster und Stolpergefahr. Und es wird manches Gewitter in Form einer Klassenarbeit Ihren Weg kreuzen, aber am Ende werden Sie mit guten theoretischen sowie praktischen Kenntnissen ins Berufsleben starten können.“ Für ihre Begrüßung der neuen Schüler der Medizinischen Berufs-Akademie Naumburg (MBA) hatte Schulleiterin Susanne Wierzba einen bildlichen Vergleich gewählt.

Und der führte den 158 Jugendlichen vor Augen, was sie in der ein-, zwei- oder dreijährigen Ausbildung erwartet. Mit einer Feier, die am gestrigen Vormittag im Naumburger Kunstwerk „Turbinenhaus“ stattfand, hießen die Dozenten sowie die Geschäftsführung der MBA die Neuen herzlich willkommen. Wegen der coronabedingten Vorgaben fand die Feier in zwei Durchgängen statt. So waren ab 8 Uhr bereits 95 künftige Sozialassistenten begrüßt worden. Danach erhielten junge Frauen und Männer ihre Begrüßungsmappen, die die Berufe Pflegehelfer, Pflegefachkraft, Erzieher, Heilerzieher oder Pharmazeutisch-technischer Assistent erlernen möchten.

Fachlehrerin Annett Lösen übergibt an die neuen Auszubildenden, so an Luca Krzisch, die Willkommensmappen mit Informationen über die MBA. (Foto: Torsten Biel)

Im Namen der MBA-Geschäftsführung beglückwünschte Prokuristin Katrin Hochheiser die jungen Leute zu ihrem Entschluss, eröffnen die Abschlüsse doch beste Aussichten, ins Berufsleben starten zu können. „Sie reihen sich ein in die Schulgemeinde, aus der seit der Gründung der MBA im Jahr 1993 mit ihren Standorten in Naumburg und Zeitz bislang über 4.000 Absolventen hervorgegangen sind“, hob sie hervor.

Insgesamt starteten in der MBA am Mittwoch in Naumburg und Zeitz über 250 Auszubildende in den neuen Lebensabschnitt. Dieser sei geprägt einerseits von der theoretischen Ausbildung durch ein motiviertes und engagiertes Dozenten- und Mitarbeiterteam sowie andererseits durch praxisorientierte Projekte und Praktika in Kindergärten, sozialen Einrichtungen sowie Seniorenheimen, sagte die Prokuristin. Im Anschluss wurden die jeweiligen Klassenleiter vorgestellt. Nach der Feier im „Turbinenhaus“ wechselten die neuen Schüler dann ins MBA-Gebäude in der Naumburger Bahnhofstraße. Dort lernten sie ihre Mitschüler und weitere Dozenten kennen.