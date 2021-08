Startschuss für Naumburger Welterbe-Zentrum

Für die Sanierung und den Umbau der einstigen Bischofskurie werden am Mittwoch Fördermittel übergeben.

In der Bischofskurie (links) am Naumburger Domplatz soll das Welterbe-Zentrum entstehen. Dafür sollen Fördermittel übergeben werden.

Naumburg - Mit der Übergabe von Fördermitteln wird am kommenden Mittwoch der Startschuss zum Umbau einer ehemalige Naumburger Bischofskurie zum Welterbe-Informationszentrum vollzogen. Ab 2024 sollen in dem am Domplatz stehenden Gebäude die Besucher des Naumburger Doms, der zum Unesco-Welterbe gehört, und der Saale-Unstrut-Region empfangen werden, um sie über das Welterbe und die Region zu informieren sowie die Dom-Tickets zu verkaufen.

Die museale Inszenierung der Bischofskurie wird unterstützt durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Burgenlandkreis. Deshalb werden zur Übergabe der Bescheide Friedrich-Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, und Mario Kerner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, erwartet. (ag)