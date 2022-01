Start für neue Naumburger Grundschule im August weiter Ziel

Naumburg - Tausende Schüler im Burgenlandkreis kehrten nach den Winterferien am gestrigen Montag wieder in den Unterricht zurück. Weiter in einer Warteposition befindet sich hingegen die „Werkschule Naumburg“. Diese will ein Förderverein bereits zum kommenden Schuljahr in der Domstadt auf die Beine stellen. Noch immer, wie Tageblatt/MZ auf Anfrage bei Vereinssprecher Thilo Mücke erfuhr, ist das Unterfangen aktuell, noch immer befinden sich wesentliche Voraussetzungen aber in der Klärung.

So liegt etwa der Antrag zur Neugründung einer freien Grundschule beim Schulamt vor, ist von diesem aber noch nicht genehmigt worden. Moment mal, wird der aufmerksame Leser fragen, wollte der Verein nicht sogar eine Gesamt- und nicht nur eine Grundschule eröffnen? Das ist korrekt. „Doch das bürokratische Verfahren sieht es vor, dass wir zunächst eine Grundschule und erst ein Jahr später die Erweiterung zur Gesamtschule beantragen dürfen“, erklärt Thilo Mücke.

Randlage der Stadt als Standort favorisiert

Wie viele Schüler, so die Genehmigung erteilt wird, ab August in der „Werkschule Naumburg“ anfangen werden, kann er momentan schlecht abschätzen. „Wir gehen derzeit von einer Klasse aus, die jahrgangsgemischt unterrichtet wird.“ Wo das passieren wird, ist ebenfalls noch nicht entschieden. „Unser favorisierter Standort befindet sich in einem Objekt in einer Randlage von Naumburg. Da laufen gerade die Verhandlungen. Aber wir haben auch zwei Ausweichmöglichkeiten ins Auge gefasst“, so Mücke.

Passendes Schulmobiliar für sogar fünf bis sechs Klassenräume habe man bereits, durch Spenden, zusammen. Auch die Finanzierungszusage für das Projekt sei erfolgt, heißt es. Schwierig bleibe weiterhin die Gewinnung von Personal. Man habe bereits Lernbegleiter und eine interessierte Erzieherin gewinnen können. Auf Lehrersuche sei man weiterhin, in einem Fall werde derzeit geprüft, ob eine Lernbefähigung anerkannt wird. Der Förderverein, so sagt Thilo Mücke, werde nun weiter wachsen, da Eltern, die Interesse an einer alternativen Schulform für ihr Kind haben, auch Interesse an der Mitarbeit zeigen würden.

Schulbücher und Instrumente: Verein hofft auf Spenden

Mit der Corona-Pandemie und den begleitenden Schutzmaßnahmen in Schulen, etwa Masken und Home-Schooling, habe das Vorhaben der Schulgründung nichts zu tun, stellt Thilo Mücke klar. „Nein, das spielt keine Rolle. Die Idee stammt vielmehr schon aus dem Jahr 2019, als es ja bekanntlich noch keine Pandemie gab.“ Der Auslöser für sein persönliches Engagement sei vielmehr sein eigenes, mittlerweile achtjähriges Kind gewesen.

Neben Schulbüchern freut sich der Förderverein „Werkschule Naumburg“ derzeit auch über Musikinstrumente. Wer diese spenden möchte, kann sich unter der Nummer 0151/54 13 14 93 melden.