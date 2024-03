In Bad Bibra sind am Montagabend etwa 250 Menschen zusammengekommen, um gegen die AfD und Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Bad Bibra/cm „Gemeinsam für die Demokratie. Nie wieder ist jetzt!“ haben sich am Montagabend rund 250 Bürger in Bad Bibra zu einer Kundgebung versammelt. Sie war Reaktion auf eine gleichzeitig in der Finnestadt von der AfD veranstaltete Demo, an der rund 180 Personen teilnahmen. Schon im Vorfeld hatte diese zu Kritik geführt, da die Route des Protestzuges am Haus von Landrat Götz Ulrich (CDU) vorbeiführen sollte. In der Folge wurde die Strecke verändert (wir berichteten). Auf der Gegen-Demonstration sprachen Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), Kreistags-Vorsitzender Andy Haugk sowie Karsdorfs Bürgermeister Olaf Schumann. Die Veranstaltungen verliefen ohne Zwischenfälle.