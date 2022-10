Ständiger Zuzug und ein neuer Spielplatz in Eulau

Armin Müller, seine Verwaltung, Stadträte und Gäste hören, was im Ortsteil an der Saale erneuert wurde, aber auch die noch offenen Wünsche.

Ortsbürgermeister Jens Reinicke (vorn, r.) erklärt Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller beim „Dorfspaziergang“, was in Eulau alles schon geschafft wurde und wo es noch klemmt.

Eulau - „Es kommt einem viel mehr vor“, sagt Jens Reinicke, als Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller die aktuelle Einwohnerzahl Eulaus, nämlich 420, nennt. „Gefühlt ziehen ständig neue Familien her“, so Reinicke, seit drei Jahren Ortsbürgermeister, als er den OB, viele Stadträte sowie Interessierte am Donnerstagabend in Eulau begrüßt.