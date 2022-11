Stadt unterm Dach - Naumburger Pension wird „Gästeliebling“

Naumburg - Dom und Hildebrandt-Orgel, Straßenbahn und Kirschfest, Wein und Saale: typisch Naumburg halt. Ein Haus, das all diese charakteristischen Eigenheiten der Stadt unter ein Dach gebracht hat, steht am Reußenplatz: die Pension „typisch Naumburg“ des Fotografen Torsten Biel. Im September 2011 in einem historischen Fachwerkhaus von 1670 eröffnet, ist es nun vom Landestourismusverband zum „Gästeliebling 2022“ in der „Kategorie Pension/Gasthof“ gekürt worden - als einer von insgesamt drei Regionalsiegern der Region Saale-Unstrut. Die Auszeichnung fand dieser Tage in Magdeburg im Gartenhaus im Stadtpark statt.

