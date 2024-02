Der Stadt Naumburg fehlt für den Super-Wahlsonntag am 9. Juni noch ein großer Teil an ehrenamtlichen Wahlhelfern und appelliert an die Bürger. Einsatz möglichst am Wohnort.

Naumburg - Die Bereitschaft zum Ehrenamt sinkt, muss auch der Naumburger Rechtsamtsleiter Olaf Erhardt feststellen. Er merkt das deutlich an den Zahlen der freiwilligen Wahlhelfer. Für den nächsten Super-Wahlsonntag am 9. Juni, an dem sowohl die Parlamente in den Kommunen als auch das in Europa gewählt werden, werden insgesamt in Naumburg 350 Helfer gesucht. 140 fehlen noch.

„Wir appellieren an die Bürger mitzuhelfen, dass die Wahlen ordnungsgemäß durchgeführt werden können“, so Olaf Ehrhardt. Zwar seien schon eine Reihe von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes verpflichtet worden, aber die Zahl der Helfer sei immer noch zu gering. Daran hat offenbar die Erhöhung des Erfrischungsgeldes auf 60 Euro, für Wahlvorsteher auf 70, nichts geändert.

Olaf Ehrhardt sicherte zu, dass die Stadt sich bemüht, die Helfer möglichst wohnortnah beziehungsweise auf Wunsch einzusetzen. Vorkenntnisse sind für Wahlhelfer nicht zwingend erforderlich, aber im Interesse eines reibungslosen Ablaufes von Vorteil. Mitmachen kann, wer mindestens 16 Jahre alt und wahlberechtigt ist.

Die Stadt bietet rechtzeitig Wahlschulungen an. Der Wahlvorstand tritt dann am 9. Juni um 7.30 Uhr zusammen, um die letzten Vorbereitungen vor der Öffnung des Wahllokals zu treffen. In der Zeit von 8 bis 18 Uhr hat das Wahllokal für die Stimmabgabe geöffnet. Ab 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen.

Weitere Informationen zur Anmeldung erhält man unter der Telefonnummer 03445/27 31 55 sowie per E-Mail an: [email protected].