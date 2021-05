Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Die Feuerwehr löschte in der Bürgergartenstraße in Naumburg den Wagen von Frank Mayntz.

Naumburg - Nach dem Brand eines Autos am Montag in der Naumburger Bürgergartenstraße hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Anlass dafür sei, dass eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, so Polizeisprecherin Ulrike Diener. Gleichzeitig wird um sachdienliche Hinweise zur Tat gebeten.

Das Feuer war gegen 2.40 Uhr ausgebrochen und von einer nebenstehenden Papiertonne auf den Pkw übergesprungen. Das Fahrzeug gehört Frank Mayntz. Er ist Mitglied der Linkspartei und engagiert sich vielfältig, so als Vorsitzender des Vereins „Integration Naumburg“. Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass es sich bei dem Brand um eine vorsätzliche Tat gehandelt haben könnte.

Die Brandstiftung am Auto eines engagierten Flüchtlingshelfers im Burgenlandkreis muss aufgeklärt werden. Frank Mayntz und der Integration Naumburg e.V. haben meine volle Solidarität! Die rechten Drohungen, die es gegen ihn und andere Engagierte gab, müssen ernst genommen werden.

Neben der anhaltenden Diskussion zur Ursache in den sozialen Medien bekunden Politiker ihr Mitgefühl. So schreibt die Landtagsabgeordnete Eva von Angern (Die Linke) auf Twitter mit Verweis auf den Verein: „Erst im März war ich dort zu Besuch. Meine Solidarität und Gedanken gelten dem Betroffenen.“ Die Linke-Landtagsfraktion sowie der Grünen-Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel fordern eine umgehende Aufklärung. Striegel schreibt auf Twitter: „Die rechten Drohungen, die es gegen ihn und andere Engagierte gab, müssen ernstgenommen werden.“ Auch der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt bekundete auf dem Kurz-Nachrichtendienst seine Solidarität.

Um den materiellen Schaden auszugleichen, stellt die Linksfraktion des Naumburger Gemeinderates ein Spendenkonto zur Verfügung.

Sachdienliche Hinweise telefonisch unter: 0345/2241291