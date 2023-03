Wie hier beim Wurf von Sandra Kube spielten sich die HCB-Damen am Sonntagnachmittag in Plotha immer wieder gute Abschlussaktionen heraus. Ein klarer Erfolg über Altenburg war die Belohnung.

Hermsdorf/Plotha - Übermüdete Kraftfahrer nutzen die Raststätte am Hermsdorfer Kreuz zuweilen, um ein dringend nötiges Nickerchen zu halten. Die Oberliga-Handballer des HC Burgenland leisteten sich ihre Schlafeinlage (man möchte fast sagen: mal wieder) gleich zu Beginn ihres Tagwerks. Mit 1:6 geriet man beim SV Hermsdorf in der Anfangsphase unter die Räder. Doch eine klare kämpferische wie spielerische Steigerung in der Folgezeit bescherte dem Spitzenreiter einen weiteren Sieg, der am Ende mit acht Toren Vorsprung sogar noch recht deutlich ausfiel.

Für den verpatzten Start beim Tabellenzwölften hatte HCB-Trainer Svajunas Kairis auch eine Erklärung: „Unser 6:0-Abwehrsystem hat nicht hingehauen. Immer wieder haben die Hermsdorfer da die entscheidende Lücke gefunden.“ Im Laufe der ersten Hälfte stellte der aus Litauen stammende Coach also auf eine 5:1-Deckung um, was sich auch auszahlte. Nachdem man sich zu Beginn mit einem Lauf auf 6:6 herangekämpft hatte, dann aber nach 23 Minuten, beim Stand von 11:7, erneut deutlich zurücklag, brauchte es aus Sicht der Gäste eine weitere Trefferserie - und die folgte auch! Mit fünf Toren vor und sechs Treffern nach der Pause netzten die Burgenländer elfmal in Folge ein, so dass sie beim 11:18 nun selbst souverän vorn lagen. „Doch die für ihre Heimstärke bekannten Hermsdorfer haben immer weitergekämpft, es uns wirklich schwer gemacht. Aber mit Emotion und Leidenschaft konnten wir dann davonziehen“, so Kairis, der vor allem dem kampfstarken Stefan Remke ein Sonderlob aussprach.

Während man den ehemaligen HCB-Spieler Daniel Zele, der ohne Treffer blieb, gut in den Griff bekam, waren es die Hermsdorfer Paul Götze und Erik Berenyi (elf Treffer), die man nur schwer im Zaum halten konnte. „Das erlebt man ja oft, dass Mannschaften gegen den Tabellenführer besonders motiviert zu Werke gehen und diesem unbedingt ein Bein stellen wollen. Umso glücklicher bin ich, dass wir dagegengehalten und gewonnen haben“, so Kairis.

Unangefochten bleibt man mit nur vier Minus-Zählern an der Tabellenspitze, wobei sich die Konkurrenz ebenfalls keine Blöße gab. Pirna/Heidenau (29:9 Punkte) siegte in Freiberg, und die Köthener hatten am Freitag sowie am gestrigen Sonntag sogar ein Doppelprogramm zu absolvieren. Gegen Halle und Apolda gelangen den Bachstädtern dabei jedoch Erfolge, so dass sie mit 30:8 Zählen auf dem zweiten Rang und damit ärgster Verfolger bleiben.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: SV Hermsdorf - HC Burgenland 24:32 (11:12). HCB: Marian Voigt, Marius Göbner; Stefan Remke, Paul Zänker, Kenny Dober 7, Laurenz Kröber 2, Florian Pfeiffer, Niklas Seifert 1, Steve Baumgärtel 1, Tim Bielzer 3, Kevin Szep-Kis 1, Tom Hanner 3, Richard Vogel 6, Marcel Popa, Marc Esche 8/3; Siebenmeter: Hermsdorf 3/3, HCB 4/3; Zeitstrafen: Hermsdorf 5, HCB 2.

Den zehnten Erfolg im 14. Spiel ihrer Oberliga-Saison feierte indes die Damenmannschaft des HC Burgenland. Gegen Aufbau Altenburg setzte sich das nun von Steffen Baumgart gecoachte Team - er folgt auf Sascha Meiner (Tageblatt/MZ berichtete) - in Plotha mit 33:12 durch. Dabei erwischten die Gastgeberinnen auch gleich den besseren Start und lagen schon bald mit 10:3 in Führung. Auch danach ließ man wenig anbrennen, dominierte die Gäste aus Altenburg und lag zur Pause mit 15:7 vorn.

Nach den taktischen Vorgaben von Trainer Steffen Baumgart folgt noch der Motivationsschrei: Die Damen des HCB bleiben im Verfolgerfeld der Oberliga. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Ein Fünf-Tore-Lauf nach der Pause sorgte dann schnell für klare Fronten und eine zweistellige Führung. Beste Werferin auf Seiten des HCB, der durch den Sieg im engen Verfolgerfeld von Spitzenreiter Görlitz bleibt, war Julia Pöschel, die auf neun Tore kam.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: HC Burgenland - Aufbau Altenburg 33:12 (15:7). HCB: Wiebke Detjen, Kira Barth; Julia Pöschel 9, Marie Knappe 3/1, Sandra Kube 3, Lea Guderian 3, Linda Uhlig 4, Jasmin Heinz, Theresa Hähnel 1, Lea Schönefeld, Carmen Ringler 2, Juliana Maul 1, Kassandra Maul, Celine Knorr 5, Patrizia Sturm 2 - Siebenmeter: HCB 3/1, Altenburg 3/2; Zeitstrafen: HCB 4, Altenburg 4.