Baumersrodas Kapitän Franz Wienke (v.r.) klärt in dieser Szene vor Richard Fritsche, dem später mit einem Sonntagschuss der zweite Treffer der Nebraer gelingt.

Naumburg - Nur vier Punktspiele konnten die Männerteams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region am Wochenende austragen. Die anderen fielen den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. Alle vier hiesigen Kreisoberligisten konnten am Sonntag - den Kunstrasenplätzen in Zeitz und Weißenfels sei Dank - antreten.