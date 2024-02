Kevin Gerber (r.), hier im Testspiel gegen Sportring Mücheln, trifft mit Blau-Weiß Bad Kösen am Sonntag in der Landesklasse auf den ESV Herrengosserstedt. Als aktuelle Nummer drei der Torjägerliste in der Staffel 7 ist er derzeit so etwas wie die „Lebensversicherung“ der Kurstädter. Im Hinspiel zum Saisonauftakt hatte Gerber per Kopf das „goldene“ Tor zum 1:0-Erfolg der Bad Kösener erzielt.

(Foto: Nicky Hellfritzsch)