Besucherzentrum zur Himmelsscheibe Sonnenschiff startklar - „Arche Nebra“ nach Modernisierung wieder geöffnet

Das Besucherzentrum „Arche Nebra“ in Kleinwangen ist nach einer neun Monate währenden Modernisierung wieder geöffnet. In den kommenden Tagen wird der einmillionste Gast begrüßt. Was es für Veränderungen gegeben hat und noch gibt.