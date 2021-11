Sonderstation für Covid-19-Patienten wird eingerichtet

Naumburg - Von den in den drei Kliniken des Burgenlandkreises derzeit 33 stationär behandelten Covid-19-Patienten liegen elf im Naumburger SRH-Klinikum. „Einer von ihnen muss intensivmedizinisch behandelt werden, die anderen zehn Patienten sind nicht so schwer erkrankt, aber schwer genug, um stationär behandelt zu werden“, teilte der Ärztliche Direktor, Bernd Lobenstein, am Freitag auf Anfrage von Tageblatt/MZ mit. Während der auf der Intensivstation liegende 79-jährige Covid-19-Patient nicht gegen diese Erkrankung geimpft ist, sei der Impfstatus unter den anderen zehn Patienten „pari, pari“, wie Lobenstein sagte. Das Alter der Patienten liege zwischen 42 und 92 Jahren.

Station mit 28 Betten

Da im Klinikum in den vergangenen zwei Wochen die Anzahl der Covid-19-Patienten schnell angestiegen ist, habe man sich entschlossen, jetzt wieder eine Covid-Station mit 28 Betten einzurichten, wie es sie bereits währen der letzten Corona-Welle gegeben hatte. Momentan müssten am Naumburger Klinikum geplante Operationen aber noch nicht verschoben werden, wobei Lobenstein die Betonung auf das Wort „noch“ legte. Dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen, liege nach Meinung des Mediziners an: „Erstens dem Umfeld in Europa, der Nachbarschaft Sachsen-Anhalts zu Thüringen und Sachsen sowie dem Herbst - der Zeit der Infektionen.“

Klinik steht vor personellen Herausforderungen

89 Prozent des Klinikpersonals ist inzwischen geimpft. Lobenstein: „Es gibt Mitarbeiter, die bereits zum dritten Mal geimpft sind.“ Dennoch steht das Klinikum vor einer personellen Herausforderung vor allem im Bereich des Pflegepersonals. Inzwischen sind erste Mitarbeiter positiv getestet worden. Auch wenn sich diese dennoch wohlfühlten, fallen sie, da sie Corona übertragen können, aus.