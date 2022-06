So schön wie nie zuvor

Bad Kösen - Wenn in Bad Kösen das historische Kunstgestänge zwischen Radhaus und Borlachschacht nicht mehr oder weniger leise vor sich hin rattert, also außer Betrieb ist, stimmt etwas nicht. Lange Zeit war das so, beginnend mit dem dramatischen Hochwasser 2013, als auch die Radinsel geflutet wurde. Nun, eben acht Jahre später, knattert das Gestänge wieder. Dass das möglich wurde, ist den umfangreichen Wiederaufbauarbeiten auf der Radinsel zu verdanken, die bereits im Juni beendet wurden (wir berichteten) und die nun auch mit einer würdigen Einweihung am Ort des Geschehens zu den Akten gelegt wurden. Die Stadt Naumburg und die Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen hatten dafür Bürger, am Bau beteiligte Firmen, Vertreter von Kreis und Land, Politik und Wirtschaft auf die Radinsel geladen. Bei schönstem Sonnenschein - was den Neuanfang in Bad Kösens „Grüner Mitte“ nicht besser hätte unterstreichen können.

