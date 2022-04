So bezaubernd wie früher

Tim Dietrich Meyer, Kirchenmusiker aus halle, bestreitet das Konzert am Nachmittag. Zum Gottesdienst am Morgen hatte bereits Orgelsachverständiger Gerd Schieferstein der Rühlmann-Orgelt erste Töne entlockt.

Bad Kösen - Mit gleich zwei Feierstunden ist in der Bad Kösener Lutherkirche die 127 Jahre alte Rühlmann-Orgel nach einer gut 15-monatigen grundlegen Restaurierung wieder in den Dienst gestellt worden. Genau 9.42 Uhr war es am vergangenen Sonntag, das Instrument erstmals wieder in ganzer Schönheit zu hören war. Der Gottesdienst, gestaltet von Pastorin Christin Ostritz, den Orgelsachverständigen Gerd Schieferstein und die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Claudia Kurtz, war damit ein ganz besonderer. „Klingt sie nicht einfach bezaubernd“ fragte Christin Ostritz begeistert in die Runde. Sie lobte die Klangfülle und -farbe des 1894 von Wilhelm Rühlmann erbauten Instruments.