Auf der Ausgrabungsstelle am Naumburger Dom sind zwei Skelette von unbekannt zerstört worden.

Naumburg - In der Nacht zum Freitag kam es zu Vandalismus an der Ausgrabungsstelle neben dem Naumburger Dom. Laut Polizei überwanden Unbekannte die Umzäunung und zerstörten in zwei offengelegten Gräbern die Skelette.

Bei der Befragung der Anwohner kam heraus, dass sich gegen 2.30 Uhr wohl eine Gruppe von Menschen am Tatort befand. (hbo)